Ancelotti: «Il mio Real Madrid ha vinto il campionato grazie a questi due PREGI »

Ancelotti, il tecnico madridista si espone riguardo la vittoria del campionato spagnolo del suo Real ed ecco cosa dichiara

Ai microfoni del Times ha parlato Carlo Ancelotti, il quale in attesa della finale di Champions di sabato rilascia queste parole sulla conquista della Liga e non solo

PAROLE – Abbiamo vinto il campionato perché da noi non esiste ego, in questa squadra, non c’è. Vinicius, Bellingham e tutti gli altri non hanno alcun tipo di gelosia verso gli altri giovani. In più c’è grande umiltà, un valore fondamentale che devi avere.

Pensate che i giocatori ascoltino di più se urli? No, più urli e meno ti ascoltano, è così. Il punto chiave è che ho molta passione, ma non sono ossessionato. Mi piace il mio lavoro, ma sono calmo. E’ strano, perché prima della partita di solito sono molto nervoso. Due-tre ore prima di una partita non mi sento mai bene, ho il cuore che batte forte, ho brutti pensieri. Cerco di dormire e non ci riesco. Poi, appena l’arbitro fischia, sono di nuovo calmo, non ho paura e so che tutto andrà bene