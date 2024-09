Ancelotti, futuro in Arabia per il tecnico del Real? Un club tenta di CONVINCERLO

Ancelotti, un club arabo è pronto a fare follie per sedurre il tecnico emiliano che ha evidenziato la sua volontà di chiudere con il Real

In questi ultimi anni a fare scalpore fin da quando è approdato Ronaldo è stato il campionato arabo, che dopo il portoghese si è assicurato a suon di milioni i migliori talenti. Secondo quanto riporta Marca, un club arabo sarebbe pronto ad assicurarsi Ancelotti, specialmente il Fondo Pif. L’intento degli arabi è quello di far vacillare il tecnico emiliano, il quale ha più volte manifestato la sua volontà di chiudere la sua carriera con il Real Madrid.

La proposta è per il 2026, quando il suo contratto sarà scaduto. Per ora da Ancelotti non è arrivata nessuna risposta.