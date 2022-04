Amrabat: «La Fiorentina merita l’Europa. Champions? Un sogno»

Sofyan Amrabat ha parlato nel pre partita di Salernitana-Fioretina: le dichiarazioni del giocatore viola

«Tutto è possibile adesso, siamo vicini ma può succedere che non rimanga nulla in mano: oggi dobbiamo vincere, la partita è difficile e perché no, possiamo sognare la Champions League, la più bella competizione da giocare. Però la Fiorentina meriterebbe l’Europa, anche Europa League o Conference».