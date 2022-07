Amoruso dimentica Immobile: «La nostra Nazionale ha bisogno di centravanti...»

L’ex difensore italiano Lorenzo Amoruso parlando dei centravanti italiani ha snobbato il bomber della Lazio Immobile

Lorenzo Amoruso, ex difensore italiano, parlando a La Gazzetta dello Sport del possibile trasferimento di Scamacca al PSG ha analizzato la questione centravanti in Italia dimenticando Ciro Immobile.

LE PAROLE – «Scamacca-PSG? C’è il doppio lato della medaglia: vai ad allenarti e a giocare con stelle di primissima grandezza e quindi puoi solo imparare; ma probabilmente, e qui dovrà reggere l’urto, i minutaggi non saranno enormi, perché i punti fermi in attacco sono Mbappé, Messi, Neymar. Prendete Icardi: non ha giocato moltissimo….

Detto questo, penso anche all’aspetto-Italia: se giocherà poco, il c.t. Mancini lo terrà comunque in considerazione? Siamo in un periodo storico della nostra Nazionale in cui servono centravanti. Vediamo…».