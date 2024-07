Amichevoli Lazio, i biancocelesti affronteranno il Southampton: ecco DOVE e QUANDO

Nuova amichevole per la Lazio di Marco Baroni: il 7 agosto i biancocelesti affronteranno al St. Mary’s Stadium il Southampton, squadra neopromossa in Premier League.

Two pre-season friendlies have been added to the calendar at St Mary's in August:

— Southampton FC (@SouthamptonFC) July 15, 2024