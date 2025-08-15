Amichevoli Lazio, ultimo test è stato organizzato a Rieti: Sarri prepara la sfida a Fabregas

Amichevoli Lazio, ecco che cos’hanno in programma i giocatori biancocelesti in vsta della prossima stagione

La Lazio è pronta a chiudere il suo precampionato con l’ultima amichevole in programma sabato 16 agosto alle ore 20:00 a Rieti, contro i greci dell’Atromitos. Un appuntamento che, al di là del risultato, sarà la prova generale in vista dell’esordio stagionale in Serie A sul campo del Como di Cesc Fabregas, previsto per domenica 24 agosto.

Come riporta il Corriere dello Sport, Maurizio Sarri ha già iniziato a pensare al debutto contro i lariani, reduci da un mercato di alto livello e rinforzati dall’arrivo di Álvaro Morata come punta di riferimento. Un avversario giovane, dinamico e ricco di talento, a cui la Lazio opporrà esperienza e organizzazione tattica, facendo leva sui propri veterani. «Ridurre al minimo rischi e pericoli» sarà la priorità dell’allenatore toscano.

Il match con l’Atromitos chiuderà un precampionato a due facce. Da una parte segnali positivi in fase difensiva, maggiore compattezza del gruppo e l’esplosione di elementi come Cancellieri, oltre alla ritrovata incisività di Tavares. Dall’altra, persistono le difficoltà nella finalizzazione e una manovra offensiva non ancora fluida, con una qualità complessiva che non brilla.

L’obiettivo a Rieti sarà dunque duplice: confermare i progressi già visti e sciogliere gli ultimi nodi in fase di costruzione del gioco, così da arrivare pronti alla sfida con Fabregas, che potrebbe già indirizzare il morale e le ambizioni di questa prima parte di campionato.