Amichevoli Lazio, giocare a Rieti porta fortuna? Un richiamo storico che potrebbe portare buoni auspici

Amichevoli Lazio, ottimi precedenti a Rieti nel preseason: le ultime sulla partita degli uomini di Sarri in attesa della prossima Serie A

Sabato 16 agosto 2025, la Lazio si prepara a disputare l’ultima amichevole prima dell’inizio della stagione di Serie A. La sfida si giocherà a Rieti, allo stadio Centro d’Italia-Manlio Scopigno, contro l’Atromitos, squadra greca reduce da un buon settimo posto nel proprio campionato. Questo match chiuderà la fase di preparazione per i biancocelesti prima del debutto ufficiale contro il Como.

La scelta di Rieti per questa amichevole non è casuale e potrebbe portare fortuna alla squadra di Maurizio Sarri. Come sottolinea Il Messaggero, infatti, non è la prima volta che la Lazio affronta una formazione greca proprio in questa città. Quattordici anni fa, nel 2011, la Lazio guidata da Edy Reja si impose 2-0 contro l’Aris Salonicco proprio a Rieti.

Quel precedente si rivelò un buon auspicio per la stagione, visto che la Lazio di Reja chiuse il campionato al quarto posto, conquistando così un piazzamento europeo di rilievo. ««Chissà che non possa portare bene anche a Sarri e ai suoi uomini»,» si legge nel resoconto.

Per la Lazio, la partita con l’Atromitos rappresenta un’importante occasione per testare la condizione fisica e tattica della squadra in vista del campionato. Dopo una stagione in cui la società ha lavorato molto sul mercato e sul rinnovamento della rosa, l’amichevole di Rieti sarà un banco di prova cruciale.

I tifosi biancocelesti sperano che questo richiamo storico a un momento fortunato della loro squadra possa essere un segnale positivo per la nuova annata. L’obiettivo della Lazio resta quello di migliorare rispetto alla scorsa stagione e tornare a competere ai massimi livelli, sia in Serie A sia nelle competizioni europee.

Giocare a Rieti, dunque, potrebbe rappresentare non solo un atto simbolico ma anche un piccolo segreto di buon auspicio per la Lazio, che si appresta a ripartire con fiducia e determinazione.