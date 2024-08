Amichevoli, Blanc frena Inzaghi in vista di Genoa: è 2-0 per l’Al Ittihad contro l’Inter

Amichevoli, termina con un amara sconfitta la sfida di Monza tra i nerazzurri e la squadra di Blanc: i dettagli

Proseguono le amichevoli estive per le squadre di serie A, e a scendere in campo non è stata solo la Lazio di Baroni che non è andata oltre l’1-1 con il Southampton, ma anche l’Inter. Per la squadra di Inzaghi però non è stata una gran serata, visto che a Monza i nerazzurri perdono 2-0 contro l’Al Ittihad. A decidere il match sono stati i gol di Diaby che realizza una doppietta