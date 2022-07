Amichevole Lazio-Genoa, cambiata la sede della sfida: le ultime

Terminato il ritiro di Auronzo, la Lazio affronterà il Genoa il prossimo 27 luglio: cambia la sede della gara. Tutti i dettagli

Dopo il proficuo ritiro di Auronzo, la Lazio partirà per la Germania il prossimo 26 luglio per svolgere un secondo mini ritiro. I biancocelesti di Sarri saranno impegnati in due amichevoli, una col Genoa e una contro la nazionale del Qatar.

Per quanto riguarda la sfida contro il Grifone, in programma il prossimo 27 luglio, c’è stato un cambiamento di sede: non più a Kossen ma allo stadio di Grassau. La partita verrà disputata a porte chiuse e verrà trasmessa su DAZN.