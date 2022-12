Nell’amichevole di domani contro l’Almeria, la Lazio di Sarri dovrà fare a meno di due difensori.

Come sottolineato da Il Tempo, tra i biancocelesti non ci saranno Hysaj, alle prese con una contrattura al polpaccio sinistro, e Casale, impegnato a Coverciano in uno stage con la Nazionale. In mattinata ultimo allenamento a Formello per poi partira per la Spagna.