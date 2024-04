Amerini sul derby: «Vedo più avvantaggiata la Roma, ecco perchè»

Amerini, l’ex centrocampista esprime il suo parere sul derby di domani sera analizzando nel dettaglio la situazione delle due squadre

PAROLE – Il derby è una grande incognita. Bisogna riconoscere a De Rossi un grande lavoro sulla testa di giocatori che dopo anni di Mourinho erano evidentemente stanchi. Dall’altra parte Tudor è arrivato da poco e non conosce ancora bene tutti i giocatori. Quindi vedo un po’ più avvantaggiata la Roma, ma poi sappiamo bene che i derby sono sempre partite a sé e viene fuori una battaglia che non sempre vince il favorito o chi è più in forma