Ambrosini: «La Lazio può dire la sua nella lotta Champions»

Ambrosini ha analizzato la prestazione della Lazio: le sue parole

Buona la prima per la Lazio che ha superato per 3-0 la Sampdoria, ieri a Marassi. Doppietta di Immobile e gol di Correa, gli autori delle tre reti. I biancocelesti hanno convinto per l’intensità e la capacità di concretizzare le occasioni create. Massimo Ambrosini, ex centrocampista ed attuale opinionista Sky, ha elogiato la squadra di Simone Inzaghi.

LE DICHIARAZIONI – «La Lazio parte senza che noi addetti ai valori la accreditiamo della forza che in realtà ha. Nella scorsa stagione ha capito che poteva sostenere la coesistenza tra Milinkovic, Luis Alberto e Correa. Ha una consapevolezza di forza che ti porta 4 o 5 punti in più. Champions? Può dire la sua».