Amarildo ricorda la Lazio: «Sempre nel mio cuore» FOTO

Amarildo, il pensiero dell’ex biancoceleste che ricorda con piacere la stagione passata con l’aquila sul petto

Solo una stagione con l’aquila su petto. tanto è bastato ad Amarildo Souza Do Amaral, per tutti Amarildo per entrare nel cuore dei tifosi biancocelesti. Ogni domenica il popolo della Lazio lo ricorda nella famosa canzone che cita anche Ruben Sosa e e Pedro Troglio.

Neanche lui però si è mai scordato della Lazio e proprio sul suo profilo Facebook ha pubblicato una foto che lo ritrae in maglia biancoceleste con scritto: «Prima o dopo! Non importa il tempo, l’importante è sempre la Lazio. Forza Lazio sempre nel mio cuore».