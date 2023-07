Alvino: «Giuntoli alla Juve? Mi avevano assicurato che Milinkovic….» Le parole del giornalista

Intervenuto a Radio Kiss Kiss, il giornalista Carlo Alvino, ha parlato in maniera ironica del passaggio di Giuntoli dal Napoli alla Juventus, tirando in mezzo la trattativa, ormai sfumata con la Lazio, per Milinkovic Savic.

LE PAROLE- Avevo letto che grazie anche alla bravura del nuovo ds le prime operazioni della Juve sarebbero state Parisi dall’Empoli e Milinkovic dalla Lazio che era attratto anche dal blasone bianconero. Il racconto del mercato è bello, vogliono tenere per forza la Juve al centro di tutte le operazioni ma Parisi va a Firenze e Milinkovic in Arabia