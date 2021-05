Queste le parole di Alvaro Soler, intervenuto come ospite speciale alla presentazione del concerto-evento Football Rock Live che il prossimo 24 agosto riunirà sullo stesso palco calciatori e cantanti. Ecco le sue parole

«Volevo ringraziare per l’opportunità, è una manifestazione piena di valori e rispetto molto importante. Calcio e musica uniscono, succede in Spagna come in Italia. Bisogna dare allegria e luce in un momento complicato. Ho annullato un concerto per essere qui oggi, non venivo in Italia da due anni e il vostro paese mi piace molto. Da piccolo giocavo a calcio, lo facevo perché a scuola o eri un nerd, oppure giocavi a calcio. All’evento però mi limiterò a cantare, sarà fantastico e sarà una bella sorpresa. In Italia, una squadra che mi piace è la Lazio…». Spoiler per un possibile duetto con Reina o Luis Alberto?