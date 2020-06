Altobelli: «La Lazio non è più una sorpresa. Lotito bravo a fare calcio»

Altobelli, l’ex attaccante dell’Inter non vede la Lazio così sfavorita nei confronti della Juventus per la corsa scudetto

Alessandro Altobelli, ex centravanti dell’Inter, sulle pagine de il Corriere dello Sport ha espresso la sua opinione sulla lotta scudetto. Ecco le sue parole.

«Non sono d’accordo con la statistica dell’OPTA. La Juventus è favorita perché ha una panchina più lunga ma la Lazio non è più una sorpresa. Lotito può non piacere ma è bravo a fare calcio: da anni vince le Coppe, va in Europa e quest’anno ha battuto la Juve due volte. Giocare ogni tre giorni un problema per gli attaccanti? Per me no anzi, più stai in campo più trovi la tua forma fisica».