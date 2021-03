Altintop: «Per Bayern Monaco Lazio non mi aspetto sorprese»

Alla vigilia di Bayern Monaco Lazio, l’ex giocatore dei bavaresi Hamit Altintop ha parlato ai microfoni di Calciomercato.com

Siamo alla vigilia della sfida di Champions League tra Bayern Monaco e Lazio, valevole per il ritorno degli ottavi di finale. Il discorso qualificazione sembra già essere in ghiaccio per i bavaresi, usciti vittoriosi dall’Olimpico per 4-1. Nel giorno prima di questo match, ha parlato ai microfoni di Calciomercato.com l’ex giocatore del club tedesco Hamit Altintop.

SU BAYERN MONACO LAZIO – «Credo che se ci fossero delle insidie contro la Lazio sarebbe davvero una grossa sorpresa. Il Bayern ha un vantaggio enorme che arriva dalla gara di andata, sono i campioni in carica, giocano in casa. Non credo proprio che non riescano a passare il turno».

SULLA FAVORITA PER LA CHAMPIONS – «Sì, credo sia la favorita anche quest’anno perché questa squadra continua a giocare allo stesso livello mostrato l’anno scorso. Hanno tanta qualità in rosa, giocano davvero come un gruppo unito e questa è la forza più grande. Flick ha fatto un gran bel lavoro tenendo tutti uniti».