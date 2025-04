Almeyda: «La mia Lazio era una squadra fatta di giocatori straordinari che adesso sono anche degli ottimi allenatori, eravamo uno squadrone»

Almeyda, l’ex biancoceleste in prossimità delle sfide di Champions rilascia alcune dichiarazioni sulla Lazio. Ecco cos ha detto

Ai microfoni di Sport in occasione delle semifinali di Champions, ha parlato Almeyda, il quale ha rilasciato alcune considerazioni sulle sue ex squadre tra cui la Lazio, ecco cos ha detto l’ex biancoceleste

PAROLE – Giocai il Mondiale di Corea e Giappone del 2002 con l’Argentina, poi il Parma mi vendette all’Inter. Un super club. Le società italiane in quel periodo erano molto forti e con grandissimi calciatori, ogni squadra aveva 7-8 giocatori top. Non abbiamo vinto titoli, ma arrivammo in semifinale di Champions. L’Inter è un grande club, ho un bellissimo ricorso. All’epoca c’era Moratti, un signore. La mia Inter era una squadra enorme, così come il Parma o la Lazio. Oggi ci sono giocatori forti, ma in quel momento c’erano tante squadre forti: Lazio, Roma, Fiorentina, Parma, Milan, Inter, Juventus e Bologna

Da quella Lazio sono usciti tantissimi allenatori: Simone Inzaghi, Mihajlovic, Simeone, Mancini e pure io. Non credevo che Inzaghi sarebbe diventato allenatore. E lui non pensava che io sarei diventato allenatore. Ho iniziato a seguirlo alla Lazio e già lì aveva fatto vedere il suo stile. Uno stile non tipicamente italiano, lo ha modernizzato. E’ diventato un allenatore con identità, si sa come giocano le sue squadre