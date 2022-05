Almeyda, nuova avventura in Grecia per l’ex biancoceleste: i dettagli

Nuova avventura in Grecia per l’ex centrocampista della Lazio Matias Almeyda, che tornerà così ad allenare

Nuova avventura in Grecia per l’ex centrocampista della Lazio Matias Almeyda, che tornerà così ad allenare. Infatti l’argentino ha firmato un contratto con l’AEK Atene per i prossimi due anni.

«AEK FC è felicissimo di annunciare l’incarico di Matias Almeyda come allenatore. Vamos Mati!», questa l’ufficialità, arrivata sui canali social del club greco.