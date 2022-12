Almeria-Lazio, Luis Alberto ricorda l’appuntamento di domani – VIDEO

Luis Alberto, il giocatore spagnolo appena arrivato con la Lazio in Spagna ricorda sui social l’amichevole di domani

Prosegue il ritiro della Lazio in vista della stagione di serie A che sta per ripartire, domani la squadra di Sarri sfiderà in amichevole l’Almeria come ricorda il post sui social del club con protagonista Luis Alberto.

«Ci vediamo domani per la partita contro l’Almeria» ha esclamato il numero 10 laziale.