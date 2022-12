Al Power Horse Stadium, l’amichevole tra Almeria e Lazio: sintesi, tabellino, risultato e cronaca del match live

Al Power Horse Stadium, Almeria e Lazio si affrontano in una amichevole in vista della ripresa dei rispettivi campionati.

Sintesi Almeria Lazio 0-0

Fischio d’inizio – si gioca

3′ Chance per Luis Alberto – Lancio dalle retrovie per lo spagnolo che non riesce a calciare in porta per un’uscita provvidenziale di Fernando.

8′ Attacca la Lazio – Pedro cambia gioco sulla destra, Felipe Anderson raccoglie e mette in pezzo ma l’uscita di Fernando Martinez blocca tutto.

10′ Tiro dell’Almeria – Errore in fase di costruzione della Lazio, arriva il tiro dal limite dell’area di rigore di De La Hoz ma anche la parata di Provedel.

16′ Ritmi bassi – Poche occasioni da gol e ritmi bassissimi, il terreno di gioco non facilità lo spettacolo.

Almeria Lazio 0-0: risultato e tabellino

ALMERIA (4-3-3): Fernando; Pozo, Chumi, Babic, Akieme; Robertone, Cesar, Melero; Ramazani, El Bilal, Lazaro. A disp.: Pacheco, Kaiky, Eguaras, Portillo, Embarba, Sousa, Baptistao, Marezi, Arnau, Alex Centelles, Samu, Mendes, Fuoli. All.: Joan Francesc Ferrer Sicilia

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Vecino, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro. A disp.: Maximiano, Adamonis, Gila, Radu, Kamenovic, Bertini, Marcos Antonio, Milinkovic, Basic, Romero, Cancellieri. All.: Maurizio Sarri