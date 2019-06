Allenatori, aumentano gli stipendi in Serie A: la classifica

Allenatori, come cambia la classifica in base agli stipendi

Mancano poco meno di due mesi all’inizio della prossima stagione. Finalmente dopo un inizio estate rovente tutti i club di Serie A hanno il loro allenatore. La Juventus ha preso Sarri, il Milan Giampaolo, l’Inter Conte e la Roma Fonseca. La Lazio invece ha continuato con mister Inzaghi rinnovandogli il contratto per un altro anno con adeguamento a seguire.

Come riporta il sito calcioefinanza.it rispetto alla stagione appena conclusa gli stipendi degli allenatori di Serie A sono sensibilmente aumentati. In totale gli uomini in panchina delle prime sette squadre in classifica guadagneranno 31,7 milioni di euro contro i 26,9 dello scorso anno. In classifica al primo posto c’e Antonio Conte che in questa stagione guadagnerà circa 10 milioni, a seguire Ancelotti con 6,5 milioni, Sarri (6), Fonseca (2,5). Dopo Giampaolo e mister Inzaghi con 2 milioni. Il tecnico della Lazio ha aumentato il suo ingaggio di circa 800.000 euro.