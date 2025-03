Allenatore Lazio, Lotito su Baroni: le parole del presidente

Allenatore Lazio, Lotito è convinto della scelta giusta per la sua squadra: ecco le parole del presidente al proprio allenatore Baroni

Allenatore Lazio. Lotito è sicuramene una figura controversa ma, quel che è certo, è che ama e ci tiene molto alla sua società. I biancocelesti attualmente ricoprono la sesta posizione in classifica in campionato e sono ancora in corsa per l’Europa League.

Due risultati molto buoni che hanno permesso al presidente di dormire sogni tranquilli e di voler confermare, almeno per ora, Baroni sulla panchina della sua Lazio. Inoltre, nell’edizione odierna de “Il Messaggero”, il patron dei biancocelesti ha voluto tranquillizzare il suo tecnico per il lavoro svolto sino ad oggi con le seguenti parole: «Stai calmo e sereno, siamo soddisfatti del tuo lavoro».