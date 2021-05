Allenatore Lazio, Abbate: «Speranza Sarri, ma occhio a Villas Boas»

Allenatore Lazio, il giornalista Alberto Abbate si concentra sulla situazione relativa al successore di Inzaghi

Intervenuto ai microfoni di Radiosei, il giornalista Alberto Abbate de Il Messaggero ha fatto il punto sulla situazione allenatore Lazio.

Le sue parole: «Risale la candidatura di Sarri, l’incontro con Ramadani c’è stato ma è stato solo esplorativo. Resta difficile, ma si sta provando. C’è da fare qualcosa di meglio di Italiano, sono ottimista. Ci sono anche i nomi di Villas Boas e Conceicao, mentre smentisco Espirito Santo e Benitez. Mihajlovic? Non ci sono convinzioni su di lui. I tempi non saranno breve, non sanno proprio cosa fare».