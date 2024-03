Allenamento Udinese in vista della Lazio: ecco su cosa si è lavorato

L’Udinese ha lavorato in allenamento prima di partire alla volta di Roma per la sfida con la Lazio all’Olimpico

La squadra di Cioffi ha effettuato un nuovo allenamento per prepararsi alla sfida dell’Olimpico contro la Lazio. Ecco su cosa si è concentrata la squadra friulana per farsi trovare al meglio.

IL COMUNICATO – Seduta pomeridiana per i bianconeri in vista del posticipo con la Lazio. I giocatori hanno lavorato sulla tattica e disputato delle partite a campo intero e ridotto. Domani in programma una seduta mattutina.