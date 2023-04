Spezia, il report dell’allenamento a due giorni dalla Lazio

Il sito ufficiale dello Spezia riporta il report completo dell’allenamento della squadra di Semplici a due giorni dalla Lazio

Come riportato dal sito ufficiale del club questa mattina lo Spezia si è riunito agli ordini di mister Semplici a due giorni dalla gara con la Lazio: riscaldamento tecnico, esercitazioni tecnico-tattiche e partitelle a tema.

Lavoro personalizzato per Agudelo e Caldara; terapie invece per Zovko, Holm e Beck. Infine, intervento chirurgico riuscito per Joao Moutinho.