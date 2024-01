Allenamento Napoli, testa alla Lazio. Mazzarri ne ha tre in dubbio

Allenamento Napoli, azzurri al lavoro con la testa al match contro la Lazio: tre giocatori in dubbio per il tecnico Mazzarri

Il Napoli ha condiviso il report della seduta odierna di allenamento. I partenopei si preparano alla sfida con la Lazio.

IL COMUNICATO – Il Napoli si è allenato questa mattina all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match dell’Olimpico contro la Lazio in programma domenica per la 22esima giornata di Serie A (ore 18). La squadra ha lavorato sul campo 2 iniziando la sessione con riscaldamento e torello. Di seguito il gruppo è stato impegnato in lavoro tecnico tattico. Chiusura con partita a tutto campo. Meret, Natan e Olivera hanno svolto lavoro personalizzato in campo e palestra.