Allenamento Milan, Pioli lavora sulla tattica in vista della Lazio

Allenamento Milan, seduta di tecnica e tattica per la squadra di Pioli: manca sempre meno al match dell’Olimpico contro la Lazio

Manca sempre meno al big match dell’Olimpico tra Lazio e Milan e la squadra di Pioli si è ritrovata questa mattina, per mettere nelle gambe il penultimo allenamento.

La sessione è iniziata in palestra per l’attivazione muscolare per poi presguire con il riscaldamento sul campo con torelli a tema. Terminata la prima parte del lavoro, il gruppo ha eseguito una serie di esercitazioni tecniche prima della fase tattica, la sessione si è conclusa con la consueta partitella su campo ridotto.