Allenamento Milan: Pioli lavorerà su questo aspetto in vista del match contro la Lazio. Le ultime

Dopo un giorno di riposo è iniziata la preparazione del Milan in vista del match di venerdì sera contro la Lazio. In tal senso come riportato da Sky Sport Pioli lavorerà su un aspetto in particolare durante l’allenamento:

continuerà a cercare di blindare il reparto perché tranne nell’anno dello scudetto, il Milan è una squadra che per il gioco di Pioli è sempre stata molto offensiva, ha preso anche tanti gol, in particolare quest’anno.