Allenamento Lazio: ottimismo per Zaccagni. Recuperato Basic

Allenamento Lazio: buone notizie per Maurizio Sarri che potrà contare su Mattia Zaccagni contro l’Atalanta

Buone notizie per Maurizio Sarri dalla rifinitura svolta a Formello in vista del match contro l’Atalanta. Il tecnico biancoceleste potrà contare su Mattia Zaccagni, che ha sostenuto un provino in campo con i compagni. Cresce l’ottimismo intorno all’ex Verona, che domani dovrebbe partire titolare insieme a Felipe Anderson e Immobile.

A centrocampo da segnalare il recupero di Toma Basic, che stamattina era in Paideia con André Anderson per le nuove visite d’idoneità. Un segnale della positività superata.