Allenamento Lazio: Sarri lavora a ranghi ridotti, ma c’è Zaccagni

Allenamento Lazio: Sarri lavora a ranghi ridotti, ma in gruppo trova Mattia Zaccagni. Il neo acquisto è subito a lavoro

La Lazio si ritrova oggi sul campo di Formello per la ripresa degli allenamenti: dopo la roboante vittoria contro lo Spezia, mister Sarri ha concesso qualche giornata extra di riposo. Sul campo si contano gli assenti – partiti con le rispettive Nazionali -, ma c’è anche il volto nuovo di Zaccagni. Il neo acquisto si è subito aggregato al resto del gruppo e ha mosso i primi movimenti sotto gli occhi attenti del tecnico.

La sessione si apre col canonico riscaldamento atletico coordinato dal preparatore Losi: ostacoli ed aste sul rettangolo verde, per la messa in moto e la mobilità articolare. Conclusa la prima parte, la squadra si concentra sul lavoro col pallone per assimilare al meglio i nuovi concetti tattici del Comandante.