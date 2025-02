Allenamento Lazio, si prepara la sfida contro il Venezia. Il report completo

Condividi via email

Allenamento Lazio, la seduta in vista della sfida di campionato contro il Venezia. Il report

Per la sfida della Lazio contro il Venezia di sabato, Noslin potrebbe prendere il posto di Castellanos. A Formello sono scattate le prove tattiche. Baroni deve riflettere su come sostituirlo, la prima mossa potrebbe essere la conferma dell’ex Verona come prima punta, con Dia a muoversi alle sue spalle.

Pedro oggi è tornato ad allenarsi a pieno ritmo. Tutto da definire con i prossimi due allenamenti. A centrocampo è squalificato Rovella, al fianco di Guendouzi si giocano la maglia Dele-Bashiru e Belahyane. Dovrebbe spuntarla il Del rispetto all’ex Verona.