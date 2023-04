Allenamento Lazio, Vecino salta la partitella: le ultime

Le ultime sulle condizioni del centrocampista uruguaiano, assente nella partitella di allenamento odierna

Continua la preparazione della Lazio verso la sfida di venerdi contro lo Spezia.

Arrivano delle indiscrezioni da Formello riguardo le condizioni di Matias Vecino. Il centrocampista oggi ha saltato la partitella di rito per precauzione o semplice gestione. Le sue condizioni non destano sospetti e sembrerebbe già arruolabile per domani mattina.