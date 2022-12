Allenamento Lazio: un solo assente per Sarri oggi a Formello

Allenamento Lazio: un solo assente per Maurizio Sarri oggi a Formello. Il report della seduta

Ripresa degli allenamenti a Formello per la Lazio dopo il ritiro andato in scena in Turchia. Nel pomeriggio la squadra è scesa in campo per una seduta focalizzata sulle prove tattiche, in cui rossi e celesti sono stati schierati in campo con il consueto 4-3-3.

Unico assente della giornata Elseid Hysaj. Domani i biancocelesti torneranno in campo per un allenamento pomeridiano.