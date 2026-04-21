Allenamento Lazio, si lavora intensamente in vista del match di Coppa! Le ultime da Formello

Allenamento Lazio, tutti presenti per la semifinale di Coppa Italia tranne qualche eccezione. Le novità giunte da Formello

La Lazio ha chiuso la rifinitura e adesso può concentrarsi soltanto sulle scelte definitive in vista della semifinale di Coppa Italia contro l’Atalanta, una gara che vale una fetta enorme della stagione biancoceleste. Maurizio Sarri ritrova quasi tutto il gruppo e arriva all’appuntamento con indicazioni importanti raccolte nelle ultime ore di lavoro.

Gli unici assenti restano i lungodegenti Provedel, Furlanetto e Rovella, con quest’ultimo che può ancora sperare in un rientro nel finale di annata. La notizia più incoraggiante riguarda però Adam Marusic, tornato ad allenarsi con il gruppo e pronto a partire per Bergamo. Il montenegrino ha chance concrete di partire dal primo minuto, magari con una gestione già programmata nel corso della ripresa.

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Lazio Atalanta, difesa quasi fatta davanti a Motta

Il reparto arretrato sembra il più definito. Davanti a Motta, infatti, non ci sono particolari dubbi sulla presenza di Mario Gila e Alessio Romagnoli al centro della difesa, coppia ormai fondamentale per equilibrio e solidità. Sulla corsia sinistra agirà Nuno Tavares, altro punto fermo della formazione. Resta invece aperto il discorso a destra, dove proprio Marusic può provare a stringere i denti e partire dall’inizio in una gara di altissimo livello.

Lazio Atalanta, a centrocampo resta aperto il ballottaggio più acceso

In mezzo al campo Danilo Cataldi e Kenneth Taylor vanno verso la conferma, mentre il vero dubbio riguarda il terzo interprete. Toma Basic e Dele-Bashiru si giocano una maglia in un ballottaggio che resta apertissimo fino a ridosso del fischio d’inizio. Il centrocampista nigeriano ha motivazioni speciali contro l’Atalanta, visto che all’andata aveva trovato il gol del momentaneo vantaggio, ma il croato continua a rappresentare una soluzione affidabile per ordine e gestione.

Lazio Atalanta, in attacco Zaccagni certo del posto

Nel tridente offensivo l’unica certezza assoluta sembra essere Mattia Zaccagni sulla fascia sinistra. Al centro, invece, Daniel Maldini può sorpassare Noslin dopo aver lavorato regolarmente con il gruppo: anche per lui si profila una possibile gestione della gara, con partenza da titolare e cambio nella ripresa. Sulla destra resta vivo il duello tra Isaksen e Cancellieri, con quest’ultimo ancora leggermente avanti ma senza margine definitivo. Sarà una Lazio costruita sui dettagli, chiamata a giocarsi tutto nella notte più pesante!