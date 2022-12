Allenamento Lazio, ultima sessione prima del ritiro: presenti Milinkovic e Vecino

Allenamento Lazio, anche Miinkovic e Vecino sono tornati agli ordini di Sarri: oggi l’ultima seduta prima del ritiro

Tutti agli ordini di Sarri. A Formello è andato in scena l’ultimo allenamento prima della partenza per la Turchia, il mister ha ritrovato in gruppo anche Vecino e Milinkovic, tornati da qualche giorno di riposo post Qatar.

I biancocelesti, dopo una fase di attivazione muscolare, sono stati impegnati da esercitazioni di carattere tattico, anticipando una partitella a campo ridotto con focus sulle palle inattive a favore e sfavore.

Domani la squadra sarà subito impegnata nel test contro il Galatasaray.