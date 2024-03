Allenamento Lazio, Tudor ritrova altri tre nazionali. Ecco su cosa ha lavorato oggi

Allenamento Lazio, le ultime da Formello in vista della partita di sabato sera di campionato contro la Juventus

Archiviata la sosta delle Nazionali, sabato si ritorna in campo per il turno di serie A pre-pasquale con la Lazio che dovrà vedersela contro la Juventus in casa. Prosegue agli ordini di Tudor l’allenamento della Lazio in vista della sfida con i bianconeri, e il tecnico croato ha potuto contare anche su tre rientri importanti dalle Nazionali ovvero Guendouzi, Marusic e Hysaj.

La squadra questa mattina ha svolto la seduta di allenamento sotto la pioggia battente, facendo le prove del 3-4-2-1, dopo aver svolto inizialmente un allenamento in palestra. Oltre ai tre nazionali, si è rivisto in campo dopo l’infortunio anche Patric mentre sono ancora indisponibili sia Rovella che Provedel, l’ex Monza per la pubalgia mentre il portiere per la distorsione alla caviglia sinistra.

La ripresa è fissata per domani pomeriggio, e ad aggiungersi al gruppo ci sarà anche Isaksen di rientro dagli impegni con la sua Danimarca.