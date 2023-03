Allenamento Lazio: tattica e combinazioni offensive in mattinata

Oggi giornata di doppia seduta per la squadra di Sarri: in mattinata si è svolto lavoro tattico

Mattinata di allenamento tattico per la Lazio di Sarri, impegnata nella prima delle due sedute della giornata. La società ha comunicato l’esito della sessione mattuttina.

COMUNICATO- «Iniziale riscaldamento sul campetto adiacente incentrato su lavori aerobici e di forza. Successivamente, il gruppo è stato diviso in reparti: gli elementi che compongono il pacchetto arretrato hanno lavorato tatticamente mentre il resto della rosa a disposizione, sempre al netto dei Nazionali, si è dedicato a una serie di combinazioni offensive. La seduta è terminata con una sfida sui tiri in porta che ha coinvolto centrocampisti e attaccanti, divisi in coppie. La Prima Squadra della Capitale tornerà in campo questo pomeriggio alle ore 15:00.»