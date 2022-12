Allenamento Lazio, si rivede Marcos Antonio. E Patric…

La Lazio ha svolto la prima seduta di allenamento della settimana a Formello: Marcos Antonio recuperato, Patric lavora in palestra

La Lazio di Maurizio Sarri è scesa in campo questa mattina per il primo allenamento della giornata e della settimana. La buona notizia arriva da Marcos Antonio, recuperato dopo lo stato febbrile dei giorni scorsi. Il brasiliano ha svolto gran parte della seduta in gruppo, staccandosi solo quando la squadra ha svolto i lavori di forza.

Gestione per Patric: il difensore si è allenato in palestra per tenere sotto controllo l’infiammazione al ginocchio. Possibile il ritorno in gruppo nella seduta del pomeriggio.