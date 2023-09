Allenamento Lazio: seduta tecnica verso la sfida contro il Torino. Il report completo. La squadra di Sarri ha svolto l’allenamento mattutino presso il centro di Formello

Tramite i propri canali ufficiali la Lazio comunica l’allenamento mattutino della squadra presso il centro sportivo di Formello.

SEDUTA TECNICA – «Allenamento mattutino per la Lazio che questa mattina si è ritrovata presso il Centro Sportivo di Formello a partire dalle ore 11:30 per preparare la sfida contro il Torino, in programma mercoledì alle 20:45 allo stadio Olimpico. Dopo un breve riscaldamento atletico, gli uomini di Sarri hanno svolto un lavoro tecnico seguito successivamente da una partitella a campo ridotto che ha terminato la seduta».