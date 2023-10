Allenamento Lazio, seduta tattica pre Celtic: il report della sessione pomeridiana

Pomeriggio di allenamento per la Lazio di Maurizio Sarri, che domani partirà alla volta di Glasgow per la sfida di Champions contro il Celtic.

COMUNICATO- Allenamento pomeridiano per la Lazio, che si è allenata presso l`S.S. Lazio Training Center a partire dalle ore 17:00.Al termine di una fase di riscaldamento atletico, gli uomini di Sarri hanno effettuato un ampio lavoro tattico in vista della gara in casa del Celtic, in programma mercoledì 4 ottobre, alle 21:00 italiane.