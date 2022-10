Allenamento Lazio, seduta di scarico post Atalanta. Assente un big

Mattinata di allenamento per la Lazio in quel di Formello dopo la bella vittoria sul campo dell’Atalanta: il report della seduta

Mattinata di allenamento per la Lazio in quel di Formello dopo la bella vittoria sul campo dell’Atalanta. In campo non si è visto Luis Alberto, assente per una botta al fianco, presa la scorsa settimana.

Chi non ha giocato titolare ieri al Gewiss Stadium ha svolto un lavoro di attivazione muscolare, seguito da alcune esercitazioni tecniche. A chiudere la seduta è stata la classica partitella a campo ridotto. Lavoro di scarico invece per chi è sceso in campo dall’inizio.