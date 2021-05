Allenamento Lazio: seduta di scarico, possibile turnover col Torino

Allenamento Lazio: la squadra si è ritrovata questa mattina a Formello per la canonica seduta di scarico, ma col Torino già nel mirino

Solo due giorni per preparare la gara contro il Torino. La Lazio non ha tempo per leccarsi le ferite, l’obiettivo è la gara di martedì per chiudere la stagione con l’ultima spinta d’orgoglio.

Questa mattina, alle ore 11, la squadra si è ritrovata sul campo di Formello per la canonica seduta di scarico: gruppo diviso in due, tra chi ha giocato e chi è rimasto in panchina.

La squadra poi si è esercitata sul possesso palla con un torello e un focus sui passaggi, cross e tiri in porta. Domani sarà già tempo di rifinitura, Inzaghi dovrà valutare gli acciaccati (Correa e Caicedo su tutti) e l’eventuale impiego dei giocatori meno utilizzati per qualche rotazione.