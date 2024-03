Allenamento Lazio, seduta di ripresa dopo il Bayern: il report della sessione odierna per i biancocelesti di Sarri

L’indomani della sfida contro il Bayern Monaco, la Lazio ha fatto rientro in Italia e si è ritrovata oggi a Formello per una seduta di lavoro in vista dell’Udinese.

Ecco il report della sessione:

«Archiviata la gara contro il Bayern Monaco, la squadra si è ritrovata presso l`S.S. Lazio Training Center alle 16:30 per iniziare la preparazione in vista della sfida contro l’Udinese. Dopo una prima fase di attivazione muscolare, i calciatori che ieri non sono scesi in campo dal primo minuto hanno svolto una serie di partitelle a campo ridotto.»