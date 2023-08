Allenamento Lazio, seduta pomeridiana: Kamada e Isaksen col gruppo nella seconda sessione a Formello

Dopo la sessione mattutina, la Lazio si è ritrovata il pomeriggio a Formello per la seconda seduta di allenamento quotidiana.

Luis Alberto, già rientrato in gruppo in mattinata ha partecipato al lavoro in squadra: si son visti anche Isaksen e Kamada, quest’ ultimo ha smaltito l’iter burocratico relativo al permesso. Su questo può sorridere Sarri, ma non per i numerosi giocatori fermi ai box: Marcos Antonio, Pedro, Hysaj e Cancellieri, oltre al lungodegente Akpa Akpro.