Allenamento Lazio: seduta mattutina per i biancocelesti. Ecco il report completo. La squadra oggi si è ritrovata presso il Centro Sportivo alle ore 11

ALLENAMENTO– «Allenamento mattutino per la Lazio che quest`oggi si è ritrovata presso il Centro Sportivo di Formello a partire dalle ore 11:00. Dopo un breve riscaldamento di natura tecnica, la squadra ha svolto un ampio lavoro di forza e poi tattico, terminato con una partitella a tema a campo ridotto».

Sarri in allenamento non sforza i calciatori acciaccati o affaticati, il primo di questi è Luis Alberto. Nessun dubbio sulla sua presenza per il Sassuolo, ma lo spagnolo sfrutterà la sosta per lavorare a parte. In infermeria c’è Immobile, fermo per l’ematoma al flessore rimediato prima della sfida con l’Atalanta: gli esami non hanno evidenziato la lesione muscolare, Ciro potrebbe riaggregarsi a ridosso della trasferta di Reggio Emilia, poi scatteranno le valutazioni su un suo impiego alla ripartenza. Zaccagni raggiungerà in giornata la Nazionale. Provedel, al contrario, è stato depennato dalla lista e rimarrà a Formello per il colpo all’anca. Stamattina sono stati aggiunti al gruppo diversi giocatori di Sanderra: Renzetti, Ruggeri, Di Tommaso, Gonzalez, Napolitano e D’Agostini. Per domani è prevista una doppia seduta.