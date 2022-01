Allenamento Lazio: seduta di scarico dopo la sfida con l’Inter

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

La Lazio ha svolto un allenamento di scarico dopo la sconfitta di Milano contro l’Inter: testa già all’impegno di sabato con la Salernitana

La Lazio si è ritrovata in quel di Formello all’indomani della sconfitta di ieri sera a Milano contro l’Inter. Classica seduta di scarico per i calciatori non impiegati o per quelli entrati a partita in corso. Alla seduta non hanno partecipato Luis Alberto e l’infortunato Acerbi.

Lazzari, Patric, Vavro, Kamenovic, André Anderson, Leiva, Jony, Romero, Muriqi, Raul Moro e Zaccagni hanno dunque svolto un torello di riscaldamento, esercitazioni atletiche ed infine possesso palla con partitella a spazi ridotti. La testa è già proiettata alla sfida di sabato contro la Salernitana dove Sarri potrebbe confermare in blocco l’undici della partita di ieri.