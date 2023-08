Allenamento Lazio, seduta di scarico: Pedro ancora assente, problemi per il numero 9 biancoceleste

Si è tornata ad allenare la Lazio, la mattina dopo la sconfitta contro il Genoa che sicuramente ha lasciato tantissime scorie.

Seduta di scarico in mattinata, con un grande assente, ovvero Pedro: il numero 9 biancoceleste soffre ancora per il problema alla caviglia e punta al recupero per la trasferta di Napoli. Ora due giorni e poi ritorno al lavoro per preparare la partita in casa dei campioni di Italia.