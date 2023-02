Allenamento Lazio: seduta di scarico dopo il Verona

La Lazio ha svolto oggi un allenamento di scarico dopo il pareggio di ieri contro il Verona: il report completo

La Lazio ha svolto oggi una seduta di allenamento di scarico in quel di Formello dopo il pareggio di ieri pomeriggio al Bentegodi contro il Verona. Palestra per chi ha giocato dall’inizio, lavoro sul campo per i subentrati o per chi ha trascorso i 90 minuti in panchina.

Sarri ha lavorato con i difensori mentre centrocampisti e attaccanti hanno svolto esercitazioni offensive con Martusciello. Unico assente Radu. In vista dell’Atalanta saranno probabilmente due i cambi: Felipe Anderson per Pedro in avanti e Lazzari per Hysaj in difesa con conseguente slittamento di Marusic a sinistra.