Allenamento Lazio, seduta di ripresa pomeridiana: il report sulla sessione

Rientrata dalla trasferta di Champions in Scozia, la Lazio è tornata oggi a Formello per preparare la sfida di campionato contro l’Atalanta.

Ecco il report della sessione:

COMUNICATO- Archiviato il match vinto contro il Celtic, la squadra questo pomeriggio si è ritrovata presso l`S.S. Lazio Training Center a partire dalle 17:00 per iniziare la preparazione in vista della sfida contro l`Atalanta. Dopo una prima fase di riscaldamento muscolare, i calciatori che ieri non sono scesi in campo dal primo minuto hanno svolto alcune fasi tattiche, seguite infine da una partitella a campo ridotto.